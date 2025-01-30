У Херсоні через масований обстріл поранені дві жінки, одна з них втратила руку

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл по Дніпровському району міста близько 06:00.

"Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки", - зазначив Роман Мрочко.