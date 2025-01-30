У Херсоні через масований обстріл поранені дві жінки, одна з них втратила руку
Зранку четверга, 30 січня, російська окупаційна армія масовано обстріляла Дніпровський район Херсона, внаслідок чого двоє жінок отримали поранення
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначається, що росіяни здійснили обстріл по Дніпровському району міста близько 06:00.
"Внаслідок цієї атаки двоє жінок отримали поранення. У 48-річної постраждалої контузія та мінно-вибухова травма, у жінки 61 року також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки", - зазначив Роман Мрочко.
- Протягом 27 січня на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще дві дістали поранення.
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