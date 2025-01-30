Через резолюцію у ПАРЄ, українська делегація звернулася до Трампа з проханням відновити допомогу USAID, - журналістка Висоцька

Про це повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.

Через резолюцію українська сторона звертається до Америки з проханням відновити гуманітарні фінансові програми.

"Українська делегація зареєструвала поправку до резолюції, звертаючись до президента США Дональда Трампа з проханням поновити надання допомоги проєктам в Україні, які мають стратегічну вагу, зокрема фінансування проєктів USAID. Дуже багато важливих і корисних для України проєктів перестали фінансуватися, і це дійсно трагічно. Про це також говорять у Брюсселі, Єврокомісії та Раді ЄС. У ПАРЄ намагаються достукатися до Трампа через резолюцію", - повідомила Висоцька.

Скоріш за все, Європейський Союз знайде вихід, і підхопить програми, якщо США продовжить заморожування фінансової підтримки. Але все ж є сподівання, що Трамп відреагує.

"Після інавгурації Трамп не провів навіть телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Хоча її команда шукає цієї розмови. Вона відбулася лише один раз, коли Трамп переміг на виборах. З тих пір жодних контактів між Трампом і фон дер Ляєн не було. Це свідчить про те, що Трамп не дуже налаштований прислухатися до Європи і рахуватися з її думками щодо політики, яку він хоче проводити як всередині Сполучених Штатів, так і у світі, зокрема у врегулюванні українських справ. Сподіваємося на здоровий глузд, який має перемогти рано чи пізно", - зазначила журналістка.

Висоцька розповіла, що українська резолюція буде позитивною для України. Серед іншого, резолюція закликає європейські держави повністю передати всі заморожені активи Російської Федерації на користь України.

За її словами, це питання зараз активно обговорюється в Брюсселі, зокрема європейськими чиновниками та бельгійською владою, оскільки левова частка заморожених російських активів знаходиться саме в Бельгії - близько 190 млрд євро.

"Парламентська Асамблея Ради Європи хоче закликати європейські держави передати Україні всі заморожені активи для використання їх у розбудові та посиленні військових зусиль у війні з Росією", - додала Висоцька.