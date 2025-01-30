Оскарівська лауреатка Кейт Бланшетт заснувала фонд, який надаватиме гранти режисерам-біженцям

Про це повідомляє The Guardian.

Зірка фільмів "Авіатор" та "Талановитий містер Ріплі" Кейт Бланшетт очолила нову грантову програму для кінорежисерів-біженців. Згідно з умовами програми, пʼять режисерів отримають до 100 тис. євро кожен для створення короткометражних фільмів, присвячених досвіду переселенців.

Ініціатива буде запущена як пілотна, але планується, що вона переросте в довгостроковий проєкт, який очолюватиме Бланшетт. Акторка не лише є дворазовою лауреаткою "Оскара", а також посолкою доброї волі Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Displacement Film Fund, який підтримується Міжнародним кінофестивалем у Роттердамі та УВКБ ООН як стратегічний партнер, надаватиме допомогу кінематографістам, які стали переселенцями, або тим, хто має досвід зйомок про біженців.

Ідея про старт грантової програми виникла на тлі глобальної кризи, коли, згідно з даними ООН за 2024 рік, 122,6 млн людей були вимушено переміщені через війну, переслідування або порушення прав людини. Це означає, що кожна 67-ма людина в усьому світі стала біженцем. 71% переміщень відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

"Фільм може занурити вас у сутність та реалії чийогось життя, як не зможе жоден інший вид мистецтва. Працюючи з УВКБ ООН, я брала участь як у широкомасштабному впливі, так і у величезній статистиці вимушеного переміщення як проблеми, з якою стикаються мільйони людей. Але мені також пощастило безпосередньо зустрічатися з постраждалими людьми та стикатися з їхніми історіями та досвідом. Мета цього - створення особистих, інтимних точок дотику", - прокоментувала Бланшетт.

У найближчі місяці буде складений довгий список претендентів на гранти, а остаточних лауреатів вибере комісія під головуванням Бланшетт, до якої входять британська акторка Синтія Еріво, сирійський журналіст Ваад аль-Катеаб і афганська активістка Айша Хуррам.

Вибраних режисерів оголосять на Каннському кінофестивалі в травні.

