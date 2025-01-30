Підірвали волонтера: правоохоронці затримали угруповання, що готувало серію терактів на Одещині

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваними виявилися троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Чоловіків затримали, коли вони готували вибух біля одного з регіональних райвідділів поліції.

"На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера з Одещини, яке відбулося 20 січня цього року. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч", - йдеться у дописі.

Як встановило слідство, терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою. Щоб втілити цей план, підозрювані поселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.