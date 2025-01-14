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Головна Кримінал Заклала вибухівку біля адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині: жительку Донеччини підозрюють у вчиненні теракту

Заклала вибухівку біля адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині: жительку Донеччини підозрюють у вчиненні теракту

Світлана Кравченко
14 січня, 2025 вiвторок
10:19
Кримінал

У Білгороді-Дністровському Одеської області затримали жительку Донеччини, яка на замовлення російських спецслужб готувала синхронний підрив будівлі підрозділу військової служби правопорядку у ЗСУ та автівки

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Про це інформують пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана близько 13:45 9 січня 2025 року підірвала вибухівку біля відділення військової служби правопорядку у ЗСУ міста Білгород-Дністровський. Ще один вибуховий пристрій, який вона заклала під поруч припарковану автівку, знешкодили правоохоронці. 

На щастя, ніхто з особового складу й цивільних не постраждав. Проте в результаті вибуху пошкоджено вікна у поряд розташованих житлових та адміністративних будівлях, а також припарковані автомобілі.

За матеріалами справи, виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, яку дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. 

За їхньою інструкцією жінка прибула до Одеської області й орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку. Вона зробила саморобну вибухівку через інструкцію "куратора", а ще одну, вже готову, забрала зі схованки.

Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації – спорядила мобільний телефон.

Отримавши схвалення потенційної цілі, вона залишила пакети із вибуховими пристроями біля підрозділу ВСП. Одразу після закладання засобів ураження фігурантку затримали контррозвідники Служби безпеки.

За вчинення теракту окупанти обіцяли фігурантці гроші, але замість них вона отримала підозру за статтею про терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
СБУ
теракт
Одещина
Війна з Росією
Донеччина
Білгород-Дністровський
Офіс генпрокурора
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