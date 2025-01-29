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ЗСУ зменшили здатність російського ВПК виготовляти снаряди: Defense Express про удари по НПЗ РФ

Тетяна Нижник
29 січня, 2025 середа
18:50
Війна з Росією дрон, БПЛА

Під ударом українських дронів був не просто НПЗ під Ніжним Новгородом, а нафтопереробне підприємство "Сибур-Кстово​"

Зміст

Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в  етері Еспресо.

"Удар по одному з нафтопереробних заводів у Нижньогородській області РФ влучив в один із об'єктів, який займається виробництвом вибухівки для російського військово-промислового комплексу. Якщо розглянути детальніше, то можна сказати, що це "общак" Путіна. На заводі "Сибур-Кстово​" відтепер зменшено здатність російського ВПК виготовляти снаряди до артилерії та реактивні снаряди для війни проти ЗСУ. Він входить до зони впливу Путіна і наповнює казну кремлівського диктатора. Сьогодні, у День Героїв Крут, це болючий удар по російському агресору, не лише по російській державній машині, але й по гаманцю Путіна. Це знаменний удар", - зазначив він.

Щодо другого сегмента, з'явилися дані про ураження нафтобази "Комбінат Крістал", яка забезпечує аеродром Енгельс, один із базових для стратегічної авіації РФ. За супутниковими знімками, після двох ударів було уражено 20% із 58 наявних цистерн, сказав Киричевський.

"Для досягнення значного результату потрібно ще мінімум вісім нальотів на цю авіабазу. Якщо вдасться уразити нафтобазу до 50%, росіяни не зможуть тримати свою стратегічну авіацію на цій базі, що зменшить їхню можливість використовувати Ту-95МС і Ту-160 для ударів по території України. Це буде важливий прецедент, за досягнення якого варто боротися", - додав він.

  • У ніч на 29 січня безпілотники ГУР уразили нафтобазу компанії "Лукойл" в місті Кстово Нижньогородської області. У міноборони РФ стверджують, що перехопили та знищили 104 дрони
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
ВПК
окупанти
безпілотник
ГУР
нафтобаза
втрати окупантів
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