Є дві позиції, за які росіяни будуть битися до кінця, - політолог Бобиренко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є дві позиції, за які росіяни будуть битися до кінця, а саме – зняття санкцій та повернення заморожених активів. Про це мало говорять, але в кулуарах будуть обговорювати саме це. Ми розуміємо, що санкції є двох типів. Перші - економічні, тобто передача технологій чи повернення, наприклад, McDonald's в Росію. А є ще гуманітарні санкції, і це принципово як для мене, так і для росіян: чи поїде російський балет в Нью-Йорк, чи виступатиме їхня збірна на олімпіаді в Італії наступного року? І цей момент для Путіна – дуже принциповий, тому такого допустити не можна", - підкреслив Віктор Бобиренко

На його думку, замороження конфлікту і так означатиме поразку України, бо наші території залишаться в окупації. Для Путіна - це "піррова перемога", але якщо знімуть санкції, то буде повна його перемога.

"Якщо скасувати санкції та повернути РФ активи, то вийде, що зло не тільки не покаране, а воно пробачене. А це означає поразку не лише України, а й всього цивілізованого світу", - резюмував експерт "Бюро аналізу і політики".