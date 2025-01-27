Є дві позиції, за які росіяни будуть битися до кінця, - політолог Бобиренко
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики", вважає, що для Путіна принципово - зняття санкцій з РФ та повернення заморожених російських активів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Є дві позиції, за які росіяни будуть битися до кінця, а саме – зняття санкцій та повернення заморожених активів. Про це мало говорять, але в кулуарах будуть обговорювати саме це. Ми розуміємо, що санкції є двох типів. Перші - економічні, тобто передача технологій чи повернення, наприклад, McDonald's в Росію. А є ще гуманітарні санкції, і це принципово як для мене, так і для росіян: чи поїде російський балет в Нью-Йорк, чи виступатиме їхня збірна на олімпіаді в Італії наступного року? І цей момент для Путіна – дуже принциповий, тому такого допустити не можна", - підкреслив Віктор Бобиренко
На його думку, замороження конфлікту і так означатиме поразку України, бо наші території залишаться в окупації. Для Путіна - це "піррова перемога", але якщо знімуть санкції, то буде повна його перемога.
"Якщо скасувати санкції та повернути РФ активи, то вийде, що зло не тільки не покаране, а воно пробачене. А це означає поразку не лише України, а й всього цивілізованого світу", - резюмував експерт "Бюро аналізу і політики".
- 23 січня кореспондентка Тетяна Висоцька повідомила, що Угорщина продовжує надсилати сигнали про можливість того, що Орбан проголосує проти продовження санкцій проти РФ. Найстрашніше для України зараз те, що заморожені активи Росії можуть бути розморожені після 31 січня, якщо цього захоче Орбан чи Фіцо, а Єврокомісія не знайде механізмів тиску на них.
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