РФ на Сумщині атакувала FPV-дронами дві автівки з цивільними: є поранені

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.

"За даними слідства, 24 січня 2025 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району", - йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що внаслідок атаки, яку РФ здійснила близько 10:45,поранення дістав водій авто.



Близько 13:45 окупанти атакували безпілотником ще один транспортний засіб, унаслідок чого було поранено двох чоловіків.



Обидва транспортні засоби пошкоджено.