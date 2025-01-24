РФ на Сумщині атакувала FPV-дронами дві автівки з цивільними: є поранені
Російська окупаційна армія 24 січня атакувала FPV-дронами дві автівки, які рухалися територією Сумської області. Поранено трьох цивільних
Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.
"За даними слідства, 24 січня 2025 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що внаслідок атаки, яку РФ здійснила близько 10:45,поранення дістав водій авто.
Близько 13:45 окупанти атакували безпілотником ще один транспортний засіб, унаслідок чого було поранено двох чоловіків.
Обидва транспортні засоби пошкоджено.
- 12 січня російські окупанти атакували безпілотником рейсовий автобус на Сумщині, внаслідок чого дві жінки були поранені.
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