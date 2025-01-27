Буданов вважає, що відсутність серйозних переговорів до літа може запустити небезпечні процеси для існування України, – ЗМІ

Про це, як повідомляє "Українська правда", сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов на нещодавній закритій зустрічі в Раді.

За словами депутата, одного з учасників закритої зустрічі у Верховній Раді, якого цитує УП, керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

Під час цієї зустрічі, зокрема, йшлося про те, що нинішній стан економіки, стосунків із сусідами й партнерами та динаміки на фронті ставить питання про запас міцності, який має країна.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – розповів депутат.