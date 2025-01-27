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Послугу "Тепла зима" плануємо зробити щорічною, – міністерка соцполітики Жолнович

Олена Будько
27 січня, 2025 понедiлок
12:28
Суспільство Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Послугу "Тепла зима", започатковану у 2024 році, мають намір зробити щорічною. Крім того, Мінсоцполітики впровадило послугу "Дитина не одна", щоб допомогти дітям, які осиротіли

Зміст

Про це сказала в Українському кризовому центрі міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. На події працювала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Ми запровадили абсолютно нову послугу й виплату "Тепла зима", якої раніше не було. Плануємо, що вона буде щорічною, щоб допомогти підготуватися до зими людям і родинам у вразливостях, які мають дітей", – сказала Жолнович.

Також міністерка розповіла про започатковану у 2024 році послугу "Дитина не одна", яка покликана фінансово допомогти родичам осиротілих дітей. 

"Коли дитина сиротіє або втрачає батьків, зазвичай бюрократичне оформлення процесу займає певний час. І якщо хтось із рідних готовий у цей період доглядати дитину, він мусив робити це за власні кошти. Очевидно, якщо бабуся мала недостатню пенсію або інші родичі мали недостатні доходи, вони не мали змоги брати дитину у свою родину й змушені були віддавати її в тимчасові притулки. Намагаємося ліквідувати цю практику і вперше запровадили підтримку для тимчасового утримання дитини, доки вирішується її статус і шукають їй постійного опікуна, піклувальника чи прийомну родину", – пояснила Оксана Жолнович.

Міністерка соціальної політики 27 січня презентувала підсумки роботи Міністерства соціальної політики за 2024 рік.

Що таке виплата "Тепла зима" і на кого вона розрахована

Виплату "Тепла зима" запровадили наприкінці 2024 року в межах комплексного пакета "Зимової підтримки" українських родин. Ця виплата спрямована на те, аби батьки з малозабезпечених родин, а також родин з дітьми з числа найбільш вразливих внутрішньо переміщених людей мали змогу придбати для дітей теплий одяг і взуття на зиму. Відповідно до неї, протягом грудня 2024 року родини, які  є малозабезпеченими сім'ями з дітьми, або сім'ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримали на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги. Також таку допомогу нарахували людям з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

За даними Мінсоцполітики, у 2024 році на виплату за послугою "Тепла зима" спрямували понад 3,9 млрд грн, а на виплату за програмою "Дитина не одна" -  28,4 млн грн.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Кабмін
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