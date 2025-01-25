Армія РФ ввечері 25 січня запустила дрони по території України
Російська окупаційна армія ввечері суботи, 25 січня, знову запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили.
О 19:31 БПЛА фіксували в північній частині Сумщини з південно-західним курсом. За більш як годину військові попередили Харківщину про загрозу ударних безпілотників.
Станом на 21:01 Повітряні сили повідомили про ворожі дрони у центральні та східній частині Харківщини з західним курсом.
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- Російська окупаційна армія ввечері п'ятниці, 24 січня, запустила на територію України ударні безпілотники. На Київщині внаслідок ворожої атаки поранено 5-річну дівчинку.
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