Армія РФ ввечері 25 січня запустила дрони по території України

Про це повідомили Повітряні сили.

О 19:31 БПЛА фіксували в північній частині Сумщини з південно-західним курсом. За більш як годину військові попередили Харківщину про загрозу ударних безпілотників.

Станом на 21:01 Повітряні сили повідомили про ворожі дрони у центральні та східній частині Харківщини з західним курсом.

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