Нові пакети допомоги США Україні можуть стати козирем у перемовинах Трампа з Путіним, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що Трамп за пів року має про щось домовитися з Путіним або за 3-4 місяці думати про якісь нові пакети допомоги Україні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Трамп прекрасно розуміє: якщо він припинить допомогу Україні, то з ним ніхто і говорити не буде. А про що тоді з ним говорити? Бо припустімо, буде ще шість місяців допомога, а потім в України не буде зброї, і Путін ще кілька областей зможе завоювати, а далі сам буде розмовляти з Україною про капітуляцію. Навіщо йому Трамп?", - зауважив Віталій Портников.
Журналіст додав, що в України є можливість пів року воювати без нових грошей. Тому для Трампа є один єдиний вихід – він або за пів року має про щось домовитися, або за 3-4 місяці думати про якісь нові пакети допомоги.
"Ба більше, обіцянка цих нових пакетів допомоги може стати реальним козирем на перемовинах з Путіним. Тобто – якщо ви не узгодите рішення про припинення вогню, наприклад, до 1 квітня, то ми 2 квітня розглянемо новий пакет допомоги Україні, який буде набагато більш радикальним. А якщо розмовляти з Путіним "давайте ми з вами домовимося, і тоді обіцяємо, що ніякої допомоги не буде", то чого йому з нами розмовляти? Я поки не бачу очевидних загроз того, що ситуація буде змінюватися, але й не бачу, що допомога буде сильно збільшуватися ", - резюмував Портников.
- Президент США Дональд Трамп 22 січня закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
- Наступного дня Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з Путіним, аби "закінчити цю війну".
- Очільник Кремля Володимир Путін оголосив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні. В ОП заявили, що російський диктатор намагається просувати ідею переговорів із США.
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