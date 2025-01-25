Нові пакети допомоги США Україні можуть стати козирем у перемовинах Трампа з Путіним, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Трамп прекрасно розуміє: якщо він припинить допомогу Україні, то з ним ніхто і говорити не буде. А про що тоді з ним говорити? Бо припустімо, буде ще шість місяців допомога, а потім в України не буде зброї, і Путін ще кілька областей зможе завоювати, а далі сам буде розмовляти з Україною про капітуляцію. Навіщо йому Трамп?", - зауважив Віталій Портников.

Журналіст додав, що в України є можливість пів року воювати без нових грошей. Тому для Трампа є один єдиний вихід – він або за пів року має про щось домовитися, або за 3-4 місяці думати про якісь нові пакети допомоги.

"Ба більше, обіцянка цих нових пакетів допомоги може стати реальним козирем на перемовинах з Путіним. Тобто – якщо ви не узгодите рішення про припинення вогню, наприклад, до 1 квітня, то ми 2 квітня розглянемо новий пакет допомоги Україні, який буде набагато більш радикальним. А якщо розмовляти з Путіним "давайте ми з вами домовимося, і тоді обіцяємо, що ніякої допомоги не буде", то чого йому з нами розмовляти? Я поки не бачу очевидних загроз того, що ситуація буде змінюватися, але й не бачу, що допомога буде сильно збільшуватися ", - резюмував Портников.