Керівниця апарату Трампа не дозволила Маску відкрити офіс у Білому домі

Про це інформують Mirror та Daily Mail.

Згідно з повідомленнями, Ілон Маск зарекомендував себе як ключова фігура в оточенні Трампа і очолює Департамент урядової ефективності. Він наполягав на власному кабінеті у декількох метрах від Овального кабінету.

Проте, попри його амбіції отримати офіс у Західному крилі Білого дому, керівниця апарату С’юзі Вайлс не дозволила йому цього зробити.

Натомість керівна команда Маска базуватиметься в адміністративній будівлі Ейзенхауера на території Білого дому, за декілька хвилин ходьби від головного офісу.

"Я не вітаю людей, які хочуть працювати сольно або бути зіркою, - наголосила Вайлс. - Я і моя команда не терпітимемо підлабузництва, недоречних сумнівів або драматизму. Це контрпродуктивно для місії".

Що відомо про С’юзі Вайлс

Сьюзі Вайлс, керівниця президентського апарату Дональда Трампа, увійшла в історію як перша жінка на цій посаді. Вона була співголовою його виборчої кампанії. Трамп похвалив її як "жорстку, розумну та інноваційну" людину, підкресливши її вплив на державні справи під час кампанії.

Вайлс має значний досвід у політиці, починаючи з роботи на конгресмена Джека Кемпа та президентської кампанії Рональда Рейгана. Вона також консультувала кількох губернаторів Флориди. Її здатність контролювати імпульсивність Трампа і взяти участь в усіх етапах його кампанії вказує на її сильні управлінські якості, що можуть бути корисними в її новій ролі.