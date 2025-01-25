"Росія мститься своїм же громадянам": лише за день РФ скинула 14 КАБів на одне село Курської області

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ось як виглядає звичайний рашизм: 14 КАБів на невеличке село в один день. Це так російська армія "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян", - зазначив він.

За його словами, цього разу "дивом минулося без жертв", лише літня жінка отримала серйозну контузію, коли один із боєприпасів вибухнув серед її подвір’я.

"До речі, це вже з нею не вперше - раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що вона після прильоту не завалилась їй на голову", - додав Дмитрашківський.

На його переконання, ці дії російських військових свідчать про систематичне ігнорування безпеки власних громадян

"Таке враження, що Путін поставив своїй армії завдання "звільнити" територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року", - підсумував він.