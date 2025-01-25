"Росія мститься своїм же громадянам": лише за день РФ скинула 14 КАБів на одне село Курської області
Олексій Дмитрашківський, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії, заявив, що росіяни у Курській області за один день скинули 14 КАБів на село Козача Локня
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ось як виглядає звичайний рашизм: 14 КАБів на невеличке село в один день. Це так російська армія "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян", - зазначив він.
За його словами, цього разу "дивом минулося без жертв", лише літня жінка отримала серйозну контузію, коли один із боєприпасів вибухнув серед її подвір’я.
"До речі, це вже з нею не вперше - раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що вона після прильоту не завалилась їй на голову", - додав Дмитрашківський.
На його переконання, ці дії російських військових свідчать про систематичне ігнорування безпеки власних громадян
"Таке враження, що Путін поставив своїй армії завдання "звільнити" територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року", - підсумував він.
- Збройні Сили України розпочали операцію в Курській області Росії 6 серпня 2024 року. За даними Генштабу ЗСУ, оприлюдненими 6 січня, за 5 місяців від початку операції російська армія втратила на цьому напрямку вбитими й пораненими 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе