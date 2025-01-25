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На фронті від початку доби відбулось 123 боєзіткнення, з них 32 – на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
25 січня, 2025 субота
16:55
Війна з Росією

Від початку доби 25 січня на російсько-українському фронті відбулось 123 бойових зіткнення. Окупанти найактивніші на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни продовжують застосовувати артилерію по областях, прикордонних з РФ. Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Бачівськ, Тур’я, Степок, Рясне, Миропільське, Порозок, Олександрівка, Ходине на Сумщині, Ясна Поляна на Чернігівщині, а також Тимофіївка на Харківщині.  

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку відбулися сім штурмових дій загарбників поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової, одне боєзіткнення триває дотепер.  

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 25 боєзіткнень, з яких дев'ять тривають до цього часу.  

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. Наразі тривають 13 боєзіткнень.  

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції українських військ в районі Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.  

На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Костянтинопільське. Дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.  

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.  

На Оріхівському, Гуляйпільському, Придніпровському, Харківському, Сіверському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.  

П’ятнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні 

На Курському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень, з них сім – досі тривають. Крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 33 КАБи та здійснив 266 артилерійських обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

  • Протягом минулої доби, 24 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 211 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 88 штурмових дій агресора.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
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