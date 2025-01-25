Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Шабля край поля
OPINION

Шабля край поля

Галина Пагутяк
25 січня, 2025 субота
20:02
Погляд

Оновленій військовій еліті треба просто повернути те, що відібрали у  неї – землю, на сторожі якої стане шабля

Зміст

Шляхтич міг бути босий, в латаних споднях, але коли йшов у поле, то встромляв шаблю в землю, і брався до плуга чи коси. Так було в моєму селі ще трохи за Австрії, яка скасувала всі привілеї шляхти й поробила з неї "підданих" – панщизняних. Ні, не все було так зле. Треба було заплатити великі гроші, аби зберегти собі шляхетство. Така була ціна свободи, й шкода, що українська шляхта не повстала, була вже знекровлена і споневірена поляками, які домінували в Речі Посполитій.

З десятків шляхетських родів у моєму селі Уріж зберегли привілей лише три – Городиські, Винницькі та Добрянські. Їхнім нащадкам тяжко стало знайти собі пару, бо одружившись з не-шляхтичем, дівчина позбавляла себе і своїх дітей статусу шляхтича, і ті мусили їсти панщизняний хліб. Уріж – село, яке перезаснували Саси, що прибули з-за Карпат охороняти військовий шлях. У багатьох з нас в жилах тече угорська і румунська кров.  

Пролитою кров’ю можна було заслужити шмат землі, з умовою, що чоловічі нащадки на перший поклик сюзерена вирушать на війну. Чим більший шмат землі, або ціле село, тим більше вірності та доблесті проявив його власник в минулому. 

Звідти й велика повага до еліти. У всіх великих походах здобувався первинний капітал і приватна власність на землю, а не намародерене добро, допомагала асимілюватись, пустити коріння. 

 Крім вірності й доблесті  в пошані була принципова позиція. В давнину національна ідентичність ототожнювалась з релігійною: якої  ти віри, такої й нації. Ходиш до церкви — русин, і  втрачаєш шанси піднятись на соціальному ліфті, ходиш до костелу — поляк, і перед тобою всі шляхи встелені ружами.  

Я кілька років походила до Історичного архіву і надивилась на здобувачів  карти поляка. Вони були такими поляками, як  і я, але готові були зректися українства за пару злотих. Втім, чимало людей приходили за знаннями, а не за довідками, що мене дуже тішило. Бо то не були науковці – просто  шукали своє коріння. 

Можливість легітимізуватись у Євросоюзі – надто велика спокуса, яка обіцяє гроші й не тільки – це бодай якась, що тебе не назвуть у Польщі схибнуті шовіністи бидлом чи хамом і не ошукають працедавці.

Подібне відбувалось і по той бік України, який окупувала Російська імперія. Або ти йдеш на службу до царя і переходиш у дворянський стан зі шляхетського, або втрачаєш завойоване кров’ю предків і стаєш рабом. Обирали різне, бо раб, який потай ненавидить свого пригноблювача, все ж краще ніж Юда.

Ті давні-предавні часи відгикуються й теперішньому поколінню. Тільки ідентифікують націю вже за мовою, а не за вірою. Річ не у принциповості – яка мова вигідніша, таку й обирають. І хоч війна і трохи збавили темпи чергового зросійщення, ждунів все ще багато в Україні. З картою поляка чи з російським паспортом і готовністю служити сильнішому. Вони огидні, як огидні зрадники, й місце їм в дев’ятому, найгіршому колі пекла.

Навряд чи європейці з країн Євросоюзу, чи американці знають про ці нюанси української історії. Вони черпають з інших історичних джерел, якщо взагалі цікавляться історією. Їхні політичні шлунки перетравлюють легку їжу ЗМІ. Сухарі, які подекуди почали знову сушити українські жінки на випадок війни,  вони не погризуть. 

І те, що на глибинному рівні ми усвідомлюємо, що за землю наші предки заплатили кров’ю, навіть якщо прийшли з інших  країв, але  з часом стали рідними. У  що цьому причина неймовірного героїзму українців на Майданах, і в теперішній війні, теж не розуміють, хоч їхні предки здобували первинний капітал  власною кров’ю. 

Правда, їх називали лицарями і гербів у них не забирали, і дехто досі живе в будинках XIV-XV століть, побудованих переможцями у Грюнвальдській битві чи ще якійсь  іншій. А ось ті, хто володіє своїм леном з Середньовіччя, хай уже й добряче урізаним,  здатні нас зрозуміти. Навіть без мови. 

Жест, яким орач встромляє шаблю в край поля перед початком роботи. І можливо навіть те, що відпустку під час війни намагаються взяти тоді, коли треба садити чи копати картоплю, заготовляти сіно. Сподіваюсь, у нас колись знайдеться український Ремарк, який опише як українські лицарі садили цибулю біля окопів і як переживали, чи є кому подбати про городи вдома. 

І тоді світ зрозуміє, що оновленій військовій еліті треба просто повернути те, що відібрали у  неї – землю, на сторожі якої стане шабля. Мусить стати, бо планету затягує  у вир нової світової  війни. Вірність, почуття обов’язку, принциповість – це ті три камені, на яких може існувати еліта людства.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
життя
військові
історія України
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 січня
20:44
Покровськ
Росіяни атакували Покровськ, внаслідок чого загинула жінка
20:25
Ексклюзив
Віталій Портников
Нові пакети допомоги США Україні можуть стати козирем у перемовинах Трампа з Путіним, - Портников
19:59
Агенція оборонних закупівель продовжить роботу під керівництвом Безрукової
19:43
Курськ
"Росія мститься своїм же громадянам": лише за день РФ скинула 14 КАБів на одне село Курської області
19:33
Ексклюзив
путін трамп
Путін хоче говорити зі США за переговорним столом про поділ світу, - експертка зі Східної Азії Бутирська
19:31
Ексклюзив
Мирослав Чех
Великий перерозподіл світу вже почався, - польський політик Чех
19:04
Ілон Маск
Керівниця апарату Трампа не дозволила Маску відкрити офіс у Білому домі
18:54
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдень 25 січня вдарили безпілотниками по Харкову: троє постраждалих
18:29
Дональд Туск
Туск попередив Орбана про "наслідки", якщо той блокуватиме санкції проти РФ
18:01
OPINION
Василь Пехньо
Чого чекати від Трампа?
18:00
Інтерв’ю
Валерій Чалий
Валерій Чалий: Сподівання на те, що Трамп прийде і наведе порядок, стане пасткою для України
17:53
Російська влада ввела суцільний паспортний контроль при в'їзді на Керченський міст
17:49
На Київщині сапери виявили та вилучили бойову частину БПЛА "Герань-2"
17:31
Екс-прем'єр Фіцо
"Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів": Фіцо заявив, що не піде у відставку після протестів у Братиславі
17:25
Володимир Зеленський і Ільхам Алієв
Україна готова забезпечити Європу азербайджанським газом замість російського, – Зеленський
17:18
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Це узурпація влади": аналітик Несходовський про скандал у Міноборони
16:55
На фронті від початку доби відбулось 123 боєзіткнення, з них 32 – на Покровському напрямку
16:30
Володимир Зеленський
"Україна, Європа, Америка і рускіє": Зеленський назвав ймовірних учасників майбутніх перемовин
16:16
Ірина Верещук
Ірина Верещук: обмежено придатним після 4 лютого дадуть ще три місяці на ВЛК, з 28 січня з'являться електронні направлення
16:05
OPINION
Чи допомагали громади фронту у 2024 році, коли вони працювали без "військового" ПДФО?
16:02
Оновлено
ХАМАС звільнив чотирьох ізраїльських заручниць
ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць в обмін на 200 палестинських в'язнів
16:02
Костел Святого Миколая
Суд зобов'язав Мінкульт передати костел Святого Миколая у Києві парафії
15:25
OPINION
Генерали за ґратами. Чому суди над офіцерами не краще для перемоги
15:25
прапор Білорусі
В переддень "переобрання" Лукашенка на 7-й термін у Білорусі блокують VPN та закордонний трафік
15:20
Саміт миру. Володимир Зеленський
Зеленський назвав причину заборони перемовин з РФ на початку повномасштабного вторгнення
15:09
Інтерв’ю
"Найгірше - це виїжджати на темі війни": режисер Тарас Дронь про фільм "Дім за склом" та виклики для українського кіно
15:08
Володимир Зеленський в Давосі
Американську допомогу армії України не зупинено, – Зеленський
14:39
українські біженці в ЄС
Україна хоче створити у Чехії, Німеччині та Польщі центри повернення біженців, - ЗМІ
14:23
Оновлено
Вугілля в обмін на електрику: про що Зеленський домовився з Санду
14:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Сьогодні це інший Трамп, - польський політик Чех
14:03
OPINION
Про ситуацію на валютному ринку та політику валютного регулювання
13:52
Дональд Трамп
"Був агресивним і конфронтаційним": Трамп під час телефонної розмови з прем'єркою Данії погрожував митами, якщо країна не поступиться Гренландією
13:45
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині поранено 5-річну дівчинку, на Черкащині є знеструмлення
13:28
У Полтаві до одного року засудили хлопця, який поширював інтимні відео з колишньою дівчиною
13:14
Окупанти використовують санаторій у Євпаторії в якості місця дислокації, - Атеш
12:58
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Лише тоді Європа справді зможе сісти за стіл переговорів": міністр оборони Польщі закликав ЄС більше витрачати на оборону
12:43
Михайло Драпатий
Драпатий може очолити ОСУВ "Хортиця": яка причина
12:07
OPINION
Чи буде Трамп ліпшим за Байдена?
11:56
Окупанти вдарили по Нікополю з артилерії: постраждали двоє людей, у місті є пошкодження
11:42
Ексклюзив
МіГ-29
F-16 були б ефективніші, якби була модернізація наших МіГ-29, - Хазан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV