Європі потрібно посилювати армію, навіть коли війна закінчиться, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Європі потрібно буде посилювати свою армію, навіть коли війна з Росією закінчиться
Про це президент сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.
Володимир Зеленський зауважив, що чисельність української армії на сьогодні становить більш як 800 тис. військових, тоді як у Франції – понад 200 тис., а в інших країнах ЄС – ще менше.
За словами президента, країни Європи мають усі можливості збільшити видатки на свій захист – армію, зброю, технології, внутрішнє виробництво дронів, системи радіоелектронної боротьби та дронів різного характеру.
"Тож це питання їхньої внутрішньої безпеки. Навіть коли війна закінчиться, їм це потрібно. Бо всі ці армії на сьогодні, вони слабкі в порівнянні з російською армією. Ми живемо у такому світі."
- Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш закликав європейські країни серйозно підійти до питання оборонних витрат, наголосивши, що лише тоді президент США Дональд Трамп почне враховувати їхні погляди щодо України.
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