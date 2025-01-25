Європі потрібно посилювати армію, навіть коли війна закінчиться, – Зеленський

Про це президент сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Володимир Зеленський зауважив, що чисельність української армії на сьогодні становить більш як 800 тис. військових, тоді як у Франції – понад 200 тис., а в інших країнах ЄС – ще менше.

За словами президента, країни Європи мають усі можливості збільшити видатки на свій захист – армію, зброю, технології, внутрішнє виробництво дронів, системи радіоелектронної боротьби та дронів різного характеру.

"Тож це питання їхньої внутрішньої безпеки. Навіть коли війна закінчиться, їм це потрібно. Бо всі ці армії на сьогодні, вони слабкі в порівнянні з російською армією. Ми живемо у такому світі."