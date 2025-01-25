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"Лише тоді Європа справді зможе сісти за стіл переговорів": міністр оборони Польщі закликав ЄС більше витрачати на оборону

Марія Науменко
25 січня, 2025 субота
12:58
Світ міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш закликав європейські країни серйозно підійти до питання оборонних витрат, наголосивши, що лише тоді президент США Дональд Трамп почне враховувати їхні погляди щодо України

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

"Рецепт простий: більше витрат на оборону, більше інвестицій у військову промисловість", - наголосив Косіняк-Камиш.

На його переконання, "лише тоді Європа дійсно зможе сісти за стіл переговорів".

Він підкреслив, що війна Росії проти України значно вплинула на безпекову ситуацію у Польщі та на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який нещодавно вступив на посаду, посилив вимоги до союзників по НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% від їхнього ВВП, що вдвічі перевищує нинішній показник у 2%. 

Хоча його зауваження раніше викликали суперечки серед союзників, війна в Україні змусила багатьох з них замислитися про доцільність цих вимог. Польща вже наблизилася до виконання цих зобов'язань, протягом року виділивши рекордні 186,6 млрд злотих (46,4 млрд доларів), що становить 4,7% від ВВП.

Косіняк-Камиш зауважив, що підвищення оборонних витрат не лише зміцнить позиції Європи у партнерстві зі США, а й сприятиме економічному зростанню, завдяки інвестиціям у військову промисловість. 

Він закликав до радикальних змін у підходах до фінансування військових інвестицій на європейському рівні, пропонуючи, наприклад, використовувати невикористані кошти, виділені для відновлення після пандемії, на оборонні потреби.

Проте, не всі країни Європи готові підтримати ідею спільного запозичення для фінансування оборони.

Польський очільник оборонного відомства підкреслив, що агресія Кремля є загрозою не тільки для України, але й для стабільності в Південній Європі, закликаючи партнери в Італії та Іспанії усвідомлювати ризики, які можуть виникнути на їх кордонах через недостатнє інвестування в безпеку.

"Я думаю, що наші партнери з Італії чи Іспанії повинні це усвідомлювати, - додав Косіняк-Камиш. - Відсутність інвестицій у безпеку не означає, що на їхніх кордонах немає загроз".

  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: Європа має вітати заклик президента США Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат країн НАТО до 5% ВВП.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
політика
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
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Економіка
допомога США Україні
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