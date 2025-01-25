"Це узурпація влади": аналітик Несходовський про скандал у Міноборони
Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський прокоментував вплив Міноборони на Агенцію оборонних закупівель
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На даний момент проведена корпоративна реформа. Щоб уникнути впливу міністрів або інших чиновників на діяльність державних установ, організацій, агентств тощо, створюються наглядові ради. До їхнього складу входять люди, які мають відповідну кваліфікацію для роботи у конкретній галузі, тобто вони мають необхідні знання для прийняття управлінських рішень у межах повноважень Наглядової ради, а також користуються довірою суспільства. У Наглядовій раді є відповідне положення, яке уповноважує її обрати керівника. Керівник укладає рішення щодо договору безпосередньо з Наглядовою радою", - зазначив він.
Позиція Міністерства оборони є лише рекомендаційною. Вони можуть висловити певне застереження щодо недовіри до конкретної особи, але це не означає, що Наглядова рада повинна керуватися цим рішенням.
Допис міністра оборони України Рустема Умєрова є прикладом узурпації влади, каже Несходовський.
"Він скасував рішення щодо обрання голови агенції, що суперечить законодавству, дав вказівки членам Наглядової ради. Це абсолютно неприпустимо, оскільки Наглядова рада повинна функціонувати незалежно і ухвалювати рішення, несучи відповідальність перед суспільством. Міністр не має права скасовувати рішення Наглядової ради, оскільки він не уповноважений це робити. Обґрунтування його дій звучить так, ніби він обурений тим, що поставлені ним завдання не були виконані. Якщо ви хочете діяти, дійте згідно з законом і відповідними рішеннями, не узурпуйте і не перевищуйте свої службові повноваження", - зауважив аналітик.
Звинувачення проти АОЗ, яка почала працювати з лютого минулого року, є необґрунтованими, вважає він. Попередня агенція мала закриті контракти, невідомих постачальників, фірми-посередники та розслідування.
"Вони не нашкодили, а навпаки, розкрили факти зловживання. Якби це все було закрито, наші солдати досі отримували б недіючі міни, які не вибухають. Це неприпустимо", - додав він.
- 24 січня, Рустем Умєров опублікував пост, у якому висловив незадоволення роботою Агенції оборонних закупівель. За його словами, під керівництвом Безрукової АОЗ не змогла вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.
- Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу".
- Міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували (Тараса Чмута і Юрія Джигиря).
- Марина Безрукова заявила ввечері 24 січня, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель попри відмову Міністерства оборони України продовжувати з нею контракт.
- Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
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