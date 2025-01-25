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Україна хоче створити у Чехії, Німеччині та Польщі центри повернення біженців, - ЗМІ

Марія Науменко
25 січня, 2025 субота
14:39
Світ українські біженці в ЄС

Україна має намір відкрити центри повернення біженців у Чехії, Німеччині та Польщі для допомоги українцям, які покинули країну через війну

Зміст

Про це інформує iDNES.

Згідно з повідомленням, віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить цю ініціативу під час свого візиту до Чехії наступного тижня.

Окрім Чехії, українська сторона веде переговори щодо створення аналогічних центрів у Берліні та Польщі.

"Створення центрів повернення на території Чехії стане предметом зустрічі, серед іншого, віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова, відповідального за зв'язки з українськими громадянами за кордоном, який 28 січня 2025 року приїжджає з цією метою до Чехії", - повідомила Хана Мала з Департаменту комунікацій міністерства внутрішніх справ Чехії.

Згідно з інформацією, ці нові установи не лише зосередяться на організації повернення, але й стануть культурними та громадськими осередками для українців.

Крім того, у  першій половині січня Чернишов заявляв, що біженці, які повертаються з-за кордону, в більшості випадків можуть бути звільнені від мобілізації.

За його словами, Україна готова прийняти громадян, які проживають за кордоном, наприклад, в оборонну промисловість, оскільки в країні не вистачає кваліфікованих робітників.

За даними міністерства внутрішніх справ Чехії, зараз в країні перебуває близько 390 тис. людей з України з тимчасовим захистом. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що близько 60% біженців мають намір залишитися в Чехії навіть після закінчення війни.

  • Чиновники міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Штатах. Це стосується й ініціативи, що забезпечує в’їзд для українців.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Чехія
Німеччина
Війна з Росією
біженці з України
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