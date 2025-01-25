Росіяни прагнуть відновити Маріуполь аби заховати тіла тисяч вбитих, як вони робили це в Грозному, – Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

За його словами, наразі невідомо скільки українців загинули через російську агресію в Маріуполі. Зеленський зазначив, що була інформація про близько 20 тис. загиблих, але реальну цифру неможливо зрозуміти без відповідних робіт на місці.

Президент зауважив, що росіяни також полонили тисячі українців, зокрема, військових та вивезли значну кількість дітей до РФ.

Зеленський додав, що багато людей в Маріуполі були поранені або загинули під завалами, через що Росія й хотіла швидко відновлювати всі будівлі.

"Насамперед відбувається те, що вони робили в Грозному в Чечні. Уявіть собі коли була війна в Чечні, коли вони боролись за свою незалежність – Грозного не було. Жодної будівлі не було. Вони знищили повністю все місто і потім побудували нове. Це передусім, щоб заховати всіх людей – всіх, кого вони вбили. Це страшні люди просто. Тому ніхто не знає реальну кількість (загиблих, – ред.)", – сказав президент.