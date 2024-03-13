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В окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання людей, - міськрада

13 березня, 2024 середа
16:12
Війна з Росією

У тимчасово окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання місцевих мешканців, які загинули внаслідок обстрілів РФ

Про це міськрада Маріуполя повідомила у telegram

У міськраді зазначили, що стихійне поховання виявили у Центральному районі, на 23-му мікрорайоні. Відповідним фото поділилися маріупольці у місцевих пабліках. 

"Нагадаємо, що під час блокади та щільних обстрілів люди вимушені були ховати загиблих у дворах, парках, городах та інших місцях. Поодинокі поховання знаходять досі. Багато людей були поховані у братських могилах чи під завалами будинків", - додали у міськраді. 

  • 24 жовтня 2023 року стало відомо, що російські будівельники під час проведення робіт в одному з парків тимчасово окупованого Маріуполя наткнулися на чергове стихійне поховання.
Теги:
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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