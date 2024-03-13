В окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання людей, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання місцевих мешканців, які загинули внаслідок обстрілів РФ
Про це міськрада Маріуполя повідомила у telegram.
У міськраді зазначили, що стихійне поховання виявили у Центральному районі, на 23-му мікрорайоні. Відповідним фото поділилися маріупольці у місцевих пабліках.
"Нагадаємо, що під час блокади та щільних обстрілів люди вимушені були ховати загиблих у дворах, парках, городах та інших місцях. Поодинокі поховання знаходять досі. Багато людей були поховані у братських могилах чи під завалами будинків", - додали у міськраді.
- 24 жовтня 2023 року стало відомо, що російські будівельники під час проведення робіт в одному з парків тимчасово окупованого Маріуполя наткнулися на чергове стихійне поховання.
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