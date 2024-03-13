В окупованому Маріуполі виявили ще одне місце стихійного поховання людей, - міськрада

Про це міськрада Маріуполя повідомила у telegram.

У міськраді зазначили, що стихійне поховання виявили у Центральному районі, на 23-му мікрорайоні. Відповідним фото поділилися маріупольці у місцевих пабліках.

"Нагадаємо, що під час блокади та щільних обстрілів люди вимушені були ховати загиблих у дворах, парках, городах та інших місцях. Поодинокі поховання знаходять досі. Багато людей були поховані у братських могилах чи під завалами будинків", - додали у міськраді.