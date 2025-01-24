Зеленський призначить нових голів РДА в Києві, - очільник КМВА Ткаченко

Про це він написав у telegram.

"Мав плідну розмову з президентом України. Питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим. Столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення", - розповів Ткаченко.

За його словами, "найближчим часом" очікується призначення нових керівників РДА з метою більшої уваги й результатів щодо безпекових питань, створення умов для комфортного життя й вирішення проблем, які хвилюють громаду.

"Вихід з цієї ситуації один — зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу — заміна очільників районних державних адміністрацій", - заявив Ткаченко.