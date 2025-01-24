"Канада не продається": дизайнер Ліам Муні створив капелюх у відповідь на погрозу Трампа зробити країну 51-м штатом США
Ліам Муні, засновник дизайнерської фірми з Оттави, представив капелюх з написом "Канада не продається" у відповідь на погрози Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США
Про це інформує Reuters.
У виданні зазначили, що популярність капелюха зросла після того, як Дуг Форд, прем'єр провінції Онтаріо, вдягнув його під час зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо минулого тижня.
Муні зауважив, що з того моменту в мережі було замовлено десятки тисяч капелюхів.
За його словами, він створив ці капелюхи як творчу відповідь на риторику президента Трампа, прагнучи прорватися крізь політичний дискурс з посланням націоналізму та єдності.
"Це можливість об'єднати людей з усього громадянського суспільства, незалежно від політичних переконань", - наголосив Муні.
Муні і його бізнес-партнер розробили капелюхи після перегляду інтерв'ю Форда на телеканалі Fox News, де ведучий пропонував обговорити можливість анексії Канади. Відповідаючи на це, Форд підкреслив, що "Канада не продається".
- 29 листопада Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.
- 10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.
- 16 січня повідомлялось, що Канада склала список американських товарів на 105 млрд доларів, на які можуть запровадити мита, якщо Дональд Трамп обкладе митами канадські товари.
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