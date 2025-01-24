"Канада не продається": дизайнер Ліам Муні створив капелюх у відповідь на погрозу Трампа зробити країну 51-м штатом США

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що популярність капелюха зросла після того, як Дуг Форд, прем'єр провінції Онтаріо, вдягнув його під час зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо минулого тижня.

Муні зауважив, що з того моменту в мережі було замовлено десятки тисяч капелюхів.

За його словами, він створив ці капелюхи як творчу відповідь на риторику президента Трампа, прагнучи прорватися крізь політичний дискурс з посланням націоналізму та єдності.

"Це можливість об'єднати людей з усього громадянського суспільства, незалежно від політичних переконань", - наголосив Муні.

Муні і його бізнес-партнер розробили капелюхи після перегляду інтерв'ю Форда на телеканалі Fox News, де ведучий пропонував обговорити можливість анексії Канади. Відповідаючи на це, Форд підкреслив, що "Канада не продається".