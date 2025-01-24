Саудівська Аравія придбала у РФ зброю на понад €2 млрд, - журналістське розслідування

Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні видання The Kyiv Independent та розслідувального центру OCCRP.

Згідно з документами "Роселектроніки", дочірньої компанії "Ростеха", влада Саудівської Аравії уклала контракт зі ще іншою дочірньою компанією "Ростеха" "Рособоронекспортом" у 2021 році.

В рамках цього контракту Саудівська Аравія отримала 39 систем протиповітряної оборони ЗРПК "Панцир-С1М", 10 пересувних командних пунктів, а також кілька сотень ракет, додаткові транспортні засоби та системи радіозв’язку, загальна вартість яких склала 2,2 млрд євро.

Документи, отримані OCCRP, свідчать про те, що частина цього озброєння була доставлена в Саудівську Аравію у 2023 році - через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, журналістам у розпорядження потрапила пропозиція, в якій обговорюється співпраця Саудівської Аравії з російськими компаніями, що потрапили під санкції.

У цьому документі згадуються три потенційні контракти — на будівництво об'єктів для технічного обслуговування, створення центру підготовки в порту Джидда для системи "Панцир", а також будівництво заводу в Саудівській Аравії для виробництва модулів ППО та боєприпасів.

Підтвердити узгодження цих контрактів журналістам не вдалося.

З початку війни в Україні озброєння у Росії також продовжують закуповувати інші країни, зокрема Китай, Індія, Алжир та Єгипет.