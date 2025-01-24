Комітет Ради з нацоборони готує заяву стосовно арешту генералів, - Фріз

Про це розповіла нардепка й членкиня Комітету з нацбезпеки Ірина Фріз, передає пресслужба "Європейської солідарності".

"Сьогодні відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відповідно за рішенням комітету готується публічна заява з приводу арештів генералів та полковника. На початку наступного тижня має відбутися закрите засідання Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, на яке за моїм наполяганням будуть запрошені адвокати затриманих і звинувачених для того, щоб мати можливість представити членам комітету всю картину, яка відбувається навколо цієї ганебної ситуації", - заявила вона.

Депутатка наголосила, що під час воєнного стану затримувати бойових офіцерів є неприпустимим. За її словами, влада "відкрила скриньку Пандори", що "битиме по самій владі".

"Хотіла б нагадати всім, хто бере участь в інформаційній кампанії щодо дискредитації військових – а саме так, я вважаю, можна розцінювати те, що відбувається з цими затриманнями – про закон, який було ухвалено Верховною Радою ще в березні 2022 року. Тоді в Кримінальний кодекс була додана стаття про так званий бойовий імунітет. І саме цей бойовий імунітет надає можливість всім військовослужбовцям – не лише командуванню – під час відсічі агресору не підпадати під кримінальну відповідальність", - заявила вона.

На думку членкині Комітету Ради, зазначені затримання спричиняють всередині українського війська деморалізацію, а також вони, на її думку, дискредитують військових.

"Отже рубати гілку, на якій сидить сьогодні влада – а ця гілка називається Збройні Сили України, які бережуть нашу державу і є єдиним гарантом нашої незалежності та суверенітету – вважаю вкрай хибним кроком влади, яка дуже скоро відчує на собі наслідки подібних зухвалих дій щодо захисників", - висловилася Фріз.

Що передувало

У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.

Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна. Згодом повідомили, що за генерала внесли заставу.

Утім, при виході з СІЗО 22 січня генералу Галушкіну вручили нову підозру. У ДБР заявили, що Бюро разом із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали комбата. ДБР заявило, що Галушкіну оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю.

У п'ятницю 24 січня, Печерський районний суд Києва зібрався на засідання щодо обрання запобіжного заходу Юрію Галушкіну. Адвокати комбата вважають слідчі дії умисними.