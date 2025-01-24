Україна втратила більше військових, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом, - спецпредставник Трампа Келлог
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні проти РФ більші, ніж загалом втрати США під час збройних конфліктів у В’єтнамі та Кореї
Про це він сказав в етері Fox News.
За його словами, обидві сторони зазнали втрат у "сотні тисяч жертв". Він порівняв Маріуполь за величиною з американським Денвером і нагадав, що це місто повністю зруйнували війська РФ.
Національний архів США оцінює, що загальна кількість смертей США у боях у В'єтнамі становить приблизно 58 тис. за вісім років. Під час Корейської війни США втратили близько 35 тисяч військових загиблими. Тобто Келлог заявив, що втрати України складають близько 90 тис. людей.
- У кінці листопада The Economist з посиланням на дані західної розвідки, представників оборонного відомства, інформацію з відкритих джерел та з сайту Ualosses повідомило, що за час повномасштабного вторгнення на війні проти російських окупантів могли загинути від 60 до 100 тисяч людей. Близько 400 тисяч солдатів могли дістати поранення.
- Президент України Володимир Зеленський тоді відповів, що втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ "набагато менші" за 80 тис., як кажуть західні ЗМІ.
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