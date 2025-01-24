Україна втратила більше військових, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом, - спецпредставник Трампа Келлог

Про це він сказав в етері Fox News.

За його словами, обидві сторони зазнали втрат у "сотні тисяч жертв". Він порівняв Маріуполь за величиною з американським Денвером і нагадав, що це місто повністю зруйнували війська РФ.

Національний архів США оцінює, що загальна кількість смертей США у боях у В'єтнамі становить приблизно 58 тис. за вісім років. Під час Корейської війни США втратили близько 35 тисяч військових загиблими. Тобто Келлог заявив, що втрати України складають близько 90 тис. людей.