"Набагато менше": Зеленський заперечив інформацію західних ЗМІ про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ "набагато менші" за 80 тис., як кажуть західні ЗМІ
Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.
Президент заявив, що він не може назвати точно цифру втрат України з початку повномасштабної війни, але вони "наваго менші", ніж кажуть західні ЗМІ.
"Дехто нещодавно, мені здається в американців пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна не має точної інформації щодо своїх втрат, бо не знає скільки людей загинуло на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про цивільних, військових, правоохоронців і місцеву владу.
- Напередодні The Economist з посиланням на дані західної розвідки, представників оборонного відомства, інформацію з відкритих джерел та з сайту Ualosses повідомило, що за час повномасштабного вторгнення на війні проти російських бойовиків могли загинути від 60 до 100 тисяч людей. Близько 400 тисяч солдатів могли дістати поранення.
- Актуальне
- Важливе