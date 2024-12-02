"Набагато менше": Зеленський заперечив інформацію західних ЗМІ про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ

Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.

Президент заявив, що він не може назвати точно цифру втрат України з початку повномасштабної війни, але вони "наваго менші", ніж кажуть західні ЗМІ.

"Дехто нещодавно, мені здається в американців пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна не має точної інформації щодо своїх втрат, бо не знає скільки людей загинуло на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про цивільних, військових, правоохоронців і місцеву владу.