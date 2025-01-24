"Відправляв на навчання до Франції ухилянтів": у ДБР розкрили подробиці справи щодо екскомандира 155-ї бригади "Анна Київська"

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"У списки на навчання у Францію потрапляли так звані «ухилянти». Це люди, які намагаються незаконно перетнути кордон, знаходять тих, хто їм за це допомагає, платять за це гроші",– пояснила Сапьян.

За її словами, екскомандир бригади шукав таких людей і вносив їх у списки для відправки до Франції.

"Це виявлена схема, що вона працювала у бригаді",– додала вона.

Наразі слідство встановлює всіх причетних осіб та обставини правопорушень у 155 бригаді.

Сапьян підкреслила, що деякі військовослужбовці могли самовільно залишати частину, потім повернутися і знову піти, при цьому командування не повідомляло про це.

"Деякі військовослужбовці (155 бригади) могли, наприклад, адже ми розуміємо, що армія – це не школа, навіть не робота, це дисципліна перш за все, – могли самовільно залишити частину, через деякий час повернутися, потім знову залишити. І командування про це не повідомляло", – підсумувала вона.

Більше про ситуацію у 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом".

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а в жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська".

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала екскомандира 155-ї ОМБр імені Анни Київської, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину.

22 січня суд відправив колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.