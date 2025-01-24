Трамп досягне мети своєю непередбачуваністю
Давно і не мною сказано, що ситуацією володіє той, хто оперує непередбачуваністю
Досі в протистоянні Росії з Заходом стратегічна ініціатива постійно була в Путіна. На Заході всі гадали, чи зробить він те, а що як раптом він зробить це; натомість всі лідери Заходу були для Путіна до нудоти передбачуваними. Насамперед Байден. А коли Макрон навесні минулого року спробував трошечки погратися в непередбачуваність з боку Заходу, на нього всі перелякано зашикали. Це ж "ескалація"!
Хай чим далі обернеться президентство Трампа, але саме чинником непередбачуваності він повернув Америці цілком очевидну greatness з перших хвилин свого повернення в Білий Дім.
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Щоби в цьому переконатися, варто подивитися на парад заяв — від Путіна до Зеленського, від Рютте до Дуди — які всі мають єдиний лейтмотив: декларувати, що "Трамп наш", тобто в максимально прийнятній для Трампа формі оголосити його або своїм союзником, або принаймні бажаним партнером.
А Трамп, читаючи це все (або слухаючи в переказах референтів), законно почувається королем світової політики. Саме тому, що ніхто у світі достеменно не знає, чого від нього чекати (у внутрішній політиці все зрозуміліше).
Але цей тріумф не буде дуже довгим. Адже непередбачуваністю можна скористатися або ні; і судити зрештою будуть не за непередбачуваність як методі, а за реальними результатами. Тому все, що звучить сьогодні — це лише приємні для Трампа аванси, з яких багато, можливо навіть більшість, так і залишаться авансами.
Make America "great again" for a while is much easier than keep and maintain American greatness. How about that, Mr. President?
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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