Make America "great again" for a while is much easier than keep and maintain American greatness. How about that, Mr. President?

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.