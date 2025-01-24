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Головна Кіно Коли Одеса Боба Ділана ще не знала: що подивитися на вихідних
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Коли Одеса Боба Ділана ще не знала: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
24 січня, 2025 п'ятниця
19:48
Кіно "Сент-Екзюпері"

Від стрічки, присвяченої видатному американцю та нащадку емігрантів з України, до фільму про один тиждень з життя іменитого француза

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" 

У кінотеатрах з 23 січня

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Американський музично-біографічний фільм 2024 року Джеймса Менголда про Боба Ділана - одну з найвпливовіших та найбільш комерційно успішних фігур у попмузиці за останні п'ятдесят років. Цього року ця стрічка, яка в українських кінотеатрах демонструється мовою оригіналу з українськими субтитрами,  претендуватиме на головний "Оскар", а загалом висунута на найпрестижнішу нагороду в кінематографі США у 8 номінаціях, серед яких і "найкращий актор" для виконавця головної ролі Тімоті Шаламе. Це вже не перший фільм про Ділана - музиканта, автора пісень, художника, актора та письменника (що першим серед музикантів отримав Нобелівську премію з літератури – у  2016 році за "нові форми поетичного вираження в американській пісенній традиції"). І не має на меті розповісти всю історію життя легендарної особистості. Натомість зосереджується на початках його кар’єри та в переломний період його життя – коли один із найтитулованіших музикантів нашого часу Боб Ділан експериментує з електрогітарою. Інакше кажучи, мова про часовий відтинок між 1961 і 1965 роками, коли Ділан виступив на фолк-фестивалі в Ньюпорті з електрогітарою, що викликало велике обурення серед його фанатів. 

Нащадку емігрантів з України (його бабуся і дідусь по батьковій лінії - Зігман та Ганна Циммермани емігрували до США з Одеси, рятуючись від єврейських погромів) та Литви Бобу Ділану нині 84 роки. Але він не закрився в межах дому. Зокрема, кілька років тому вирішив випускати власну марку віскі. А цього місяця певні речі зі своєї колекції виставив на Julien's Auctions. І недаремно. Колекція з 60 предметів, продана на цьому аукціоні, принесла $1,5 млн, де лише за чернетку його пісні Mr Tambourine Man 1965 року виручили $508 тисяч.

У ролях Тімоті Шаламе, Моніка Барбаро, Едвард Нортон, Піт Сíґер та ін.

"Сент-Екзюпері"

У кінотеатрах з 23 січня

"Сент-Екзюпері"

Пригодницька та біографічна драма авторства аргентинця Пабло Аґеро про француза Антуана де Сент-Екзюпері, чиє ім’я стало синонімом романтики, знята у співпраці Франції та Бельгії. Хоча життя письменника, авіатора та воєнного кореспондента Сент-Екзюпері сповнене неймовірних пригод, однак Пабло Аґеро зосередився тільки на одному тижні з його життя. Однак такому, що надихнув автора майбутнього "Маленького принца" та утвердив в його ідеалах. Стрічка нагадала про 80-річчя від дня загадкового зникнення пілота-письменника - з аеродрому Борго на острові Корсика він вирушив у розвідувальний політ, з якого не повернувся.

"Аргентина, 1930 рік. Поштова авіація набуває дедалі більшого значення у Південній Америці, - анонсують фільм. - У місцевості, де гори заважають швидко дістатися того чи іншого місця суходолом, а сполучення кораблями доволі повільне, застосовують авіацію. Тогочасні літаки були технічно недосконалими і їм складно було підкорити великі висоти, особливо якщо політ відбувається за низьких температур. Саме у таких умовах працював молодий Антуан де Сент-Екзюпері (Луї Гаррель) разом зі своїм кращим другом Анрі Гійоме (Венсан Кассель). Під час одного з експериментальних польотів у пошуках нового маршруту Гійоме зник. Антуан вирушає на пошуки попри те, що це може означати його загибель". 

У ролях Луї Гаррель, Венсан Кассель, Даян Крюґер, Сергій Онопко та ін.

"Ватсон" (1 cезон)

 З 26 січня на каналі CBS

"Ватсон"

Новий медично-детективний серіал зі світу Шерлока Голмса, який (насправді не перший) намагається перенести історію Голмса та Ватсона у сучасний світ.

Як анонсують цей серіал, події його розгортаються через шість місяців після смерті Голмса від рук Моріарті. Сьогодні Ватсон – керівник клініки, що займається лікуванням рідкісних захворювань. Однак попередній розділ життя Ватсона не завершився: Моріарті та Ватсон мають намір написати власну главу історії, яка захоплює глядачів понад століття. Побудована на розслідуваннях, ця кіноісторія майстерно перемикає увагу з розкриття злочинів на розкриття медичних таємниць.

У ролях Моріс Честнат, Том О'Браєн, Ів Гарлоу та ін.

"Замок на піску"

З 24 січня на Netflix

"Замок на піску"

Драма режисера Метью Брауна, де країнам виробниками зазначені Ліван, ОАЕ та США.

"Сімʼя із чотирьох людей намагається вижити на безлюдному острові, де розкривається їхнє минуле, затягуючи їх у вир болісних подій", - анонсують фільм. У будь-якому випадку цей психологічний артгаузний трилер інтригує, хоча і не дає відповідей на низку очевидних питань.

У ролях Надін Лабакі, Зіяд Бакрі, Зейн Аль Раф’ї

"Зоряний шлях: Секція 31"

З 24 січня на Paramount+.

"Зоряний шлях: Секція 31"

Перший телевізійний фільм у франшизі, створений Алексом Курцманом. Фактично стрічка є продовженням серіалу "Зоряний шлях: Дискавері" і оповідає про Філіппу Джорджиу — агента Секції 33, секретного підрозділу Зоряного Флоту, що має захищати Об'єднану федерацію планет. Головну роль у стрічці виконує малайзійська акторка і танцюристка оскароносна Мішель Єо. Вона вже з’являлася в образі Філіппи в першому сезоні серіалу "Зоряний шлях: Дискавері", що вийшов на екрани у 2017 році. За словами Курцмана, Єо мріяла про спін-офф, присвячений її героїні, ще відтоді. Однак критика до цього фільму була безжальною – він отримав найнижчі оцінки в історії франшизи "Зоряний шлях".

Отже, головна героїня погоджується працювати у Секції 31. Перед нею стоїть завдання вирішувати конфлікти, запобігати міжзоряним війнам та протистояти загрозам, що посягають на гармонію в галактиці. Режисер робить спробу не лише розповісти історію, а й дослідити складність морального вибору та виклики, з якими стикаються ті, хто охороняє мир та стабільність. 

У ролях Мішель Єо, Омарі Гардвік, Кейсі Рол, Сем Річардсон, Свен Рюйгрок та ін.

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