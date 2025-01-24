Коли Одеса Боба Ділана ще не знала: що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

У кінотеатрах з 23 січня

Американський музично-біографічний фільм 2024 року Джеймса Менголда про Боба Ділана - одну з найвпливовіших та найбільш комерційно успішних фігур у попмузиці за останні п'ятдесят років. Цього року ця стрічка, яка в українських кінотеатрах демонструється мовою оригіналу з українськими субтитрами, претендуватиме на головний "Оскар", а загалом висунута на найпрестижнішу нагороду в кінематографі США у 8 номінаціях, серед яких і "найкращий актор" для виконавця головної ролі Тімоті Шаламе. Це вже не перший фільм про Ділана - музиканта, автора пісень, художника, актора та письменника (що першим серед музикантів отримав Нобелівську премію з літератури – у 2016 році за "нові форми поетичного вираження в американській пісенній традиції"). І не має на меті розповісти всю історію життя легендарної особистості. Натомість зосереджується на початках його кар’єри та в переломний період його життя – коли один із найтитулованіших музикантів нашого часу Боб Ділан експериментує з електрогітарою. Інакше кажучи, мова про часовий відтинок між 1961 і 1965 роками, коли Ділан виступив на фолк-фестивалі в Ньюпорті з електрогітарою, що викликало велике обурення серед його фанатів.

Нащадку емігрантів з України (його бабуся і дідусь по батьковій лінії - Зігман та Ганна Циммермани емігрували до США з Одеси, рятуючись від єврейських погромів) та Литви Бобу Ділану нині 84 роки. Але він не закрився в межах дому. Зокрема, кілька років тому вирішив випускати власну марку віскі. А цього місяця певні речі зі своєї колекції виставив на Julien's Auctions. І недаремно. Колекція з 60 предметів, продана на цьому аукціоні, принесла $1,5 млн, де лише за чернетку його пісні Mr Tambourine Man 1965 року виручили $508 тисяч.

У ролях Тімоті Шаламе, Моніка Барбаро, Едвард Нортон, Піт Сíґер та ін.

"Сент-Екзюпері"

У кінотеатрах з 23 січня

Пригодницька та біографічна драма авторства аргентинця Пабло Аґеро про француза Антуана де Сент-Екзюпері, чиє ім’я стало синонімом романтики, знята у співпраці Франції та Бельгії. Хоча життя письменника, авіатора та воєнного кореспондента Сент-Екзюпері сповнене неймовірних пригод, однак Пабло Аґеро зосередився тільки на одному тижні з його життя. Однак такому, що надихнув автора майбутнього "Маленького принца" та утвердив в його ідеалах. Стрічка нагадала про 80-річчя від дня загадкового зникнення пілота-письменника - з аеродрому Борго на острові Корсика він вирушив у розвідувальний політ, з якого не повернувся.

"Аргентина, 1930 рік. Поштова авіація набуває дедалі більшого значення у Південній Америці, - анонсують фільм. - У місцевості, де гори заважають швидко дістатися того чи іншого місця суходолом, а сполучення кораблями доволі повільне, застосовують авіацію. Тогочасні літаки були технічно недосконалими і їм складно було підкорити великі висоти, особливо якщо політ відбувається за низьких температур. Саме у таких умовах працював молодий Антуан де Сент-Екзюпері (Луї Гаррель) разом зі своїм кращим другом Анрі Гійоме (Венсан Кассель). Під час одного з експериментальних польотів у пошуках нового маршруту Гійоме зник. Антуан вирушає на пошуки попри те, що це може означати його загибель".

У ролях Луї Гаррель, Венсан Кассель, Даян Крюґер, Сергій Онопко та ін.

"Ватсон" (1 cезон)

З 26 січня на каналі CBS

Новий медично-детективний серіал зі світу Шерлока Голмса, який (насправді не перший) намагається перенести історію Голмса та Ватсона у сучасний світ.

Як анонсують цей серіал, події його розгортаються через шість місяців після смерті Голмса від рук Моріарті. Сьогодні Ватсон – керівник клініки, що займається лікуванням рідкісних захворювань. Однак попередній розділ життя Ватсона не завершився: Моріарті та Ватсон мають намір написати власну главу історії, яка захоплює глядачів понад століття. Побудована на розслідуваннях, ця кіноісторія майстерно перемикає увагу з розкриття злочинів на розкриття медичних таємниць.

У ролях Моріс Честнат, Том О'Браєн, Ів Гарлоу та ін.

"Замок на піску"

З 24 січня на Netflix

Драма режисера Метью Брауна, де країнам виробниками зазначені Ліван, ОАЕ та США.

"Сімʼя із чотирьох людей намагається вижити на безлюдному острові, де розкривається їхнє минуле, затягуючи їх у вир болісних подій", - анонсують фільм. У будь-якому випадку цей психологічний артгаузний трилер інтригує, хоча і не дає відповідей на низку очевидних питань.

У ролях Надін Лабакі, Зіяд Бакрі, Зейн Аль Раф’ї

"Зоряний шлях: Секція 31"

З 24 січня на Paramount+.

Перший телевізійний фільм у франшизі, створений Алексом Курцманом. Фактично стрічка є продовженням серіалу "Зоряний шлях: Дискавері" і оповідає про Філіппу Джорджиу — агента Секції 33, секретного підрозділу Зоряного Флоту, що має захищати Об'єднану федерацію планет. Головну роль у стрічці виконує малайзійська акторка і танцюристка оскароносна Мішель Єо. Вона вже з’являлася в образі Філіппи в першому сезоні серіалу "Зоряний шлях: Дискавері", що вийшов на екрани у 2017 році. За словами Курцмана, Єо мріяла про спін-офф, присвячений її героїні, ще відтоді. Однак критика до цього фільму була безжальною – він отримав найнижчі оцінки в історії франшизи "Зоряний шлях".

Отже, головна героїня погоджується працювати у Секції 31. Перед нею стоїть завдання вирішувати конфлікти, запобігати міжзоряним війнам та протистояти загрозам, що посягають на гармонію в галактиці. Режисер робить спробу не лише розповісти історію, а й дослідити складність морального вибору та виклики, з якими стикаються ті, хто охороняє мир та стабільність.

У ролях Мішель Єо, Омарі Гардвік, Кейсі Рол, Сем Річардсон, Свен Рюйгрок та ін.