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Рух ЧЕСНО вніс Арестовича до Реєстру зрадників через поширення наративів РФ

Дар'я Куркіна
24 січня, 2025 п'ятниця
18:52
Суспільство Олексій Арестович

Громадський рух ЧЕСНО вніс до свого Реєстру зрадників колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за систематичне поширення наративів РФ

Зміст

Про це йдеться у заяві ЧЕСНО.

У повідомленні нагадали, що Арестович з 2022 року є регулярним гостем на етерах російського політичного діяча, колишнього депутата держдуми РФ Марка Фейгіна та російської журналістки Юлії Латиніної. Також він нещодавно прокоментував відео розстрілу українських військових окупантами, звинувативши в цьому військове керівництво ЗСУ.

У 2023 році ексрадник ОП заявив, що "Київ - російськомовне місто, столиця після початку повномасштабного вторгнення почала ще більше говорити російською мовою". Арестович у своїх словах посилався на "інсайт" від знайомої касирки.

Серед інших його заяв - позитивна оцінка історичної ролі СРСР, висловлювання про "маленьку" українську культуру та можливість розділення держави за корейським прикладом.

"У січні 2023 року Арестович звільнився з посади радника Офісу президента за власною заявою, в якій написав про свою "принципову помилку". Це відбулось через версію Арестовича щодо російського удару по житловому будинку у Дніпрі. Тоді загинуло 46 людей. Під час ефіру на каналі Фейгіна Арестович заявив, що на будинок впала ракета, яку збила українська ППО. Цю версію заперечив командувач Повітряних сил України. Після чого Арестович вибачився за скандальну заяву, але незабаром відкликав свої вибачення", - додають у ЧЕСНО.

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Теги:
Новини
Україна
Олексій Арестович
Війна з Росією
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