В ОП заявили, що для обмежено придатних термін проходження повторної ВЛК можуть продовжити

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Вона нагадала, що згідно з законом усі обмежено придатні зобов'язані повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. У іншому випадку на них чекає штраф. Утім, станом на 24 січня медогляди не пройшли понад 1 мільйон людей, зокрема, через те, що не змогли отримати виклик на ВЛК.

Верещук вказала, що наразі "абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого". Вона розповіла, про заходи, які почали вживати у зв'язку з цією ситуацією.

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"По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи. По-третє, Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК", - зазначила Верещук.