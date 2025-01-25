В ОП заявили, що для обмежено придатних термін проходження повторної ВЛК можуть продовжити
Депутати станом на п'ятницю, 24 січня, працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного проходження ВЛК обмежено придатними
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
Вона нагадала, що згідно з законом усі обмежено придатні зобов'язані повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. У іншому випадку на них чекає штраф. Утім, станом на 24 січня медогляди не пройшли понад 1 мільйон людей, зокрема, через те, що не змогли отримати виклик на ВЛК.
Верещук вказала, що наразі "абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого". Вона розповіла, про заходи, які почали вживати у зв'язку з цією ситуацією.
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"По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи. По-третє, Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК", - зазначила Верещук.
- 23 січня у мобільному застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування на отримання електронного направлення для ВЛК.
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