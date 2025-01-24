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ХАМАС назвав імена чотирьох заручниць, які будуть звільнені в рамках угоди про перемир'я з Ізраїлем

Марія Науменко
24 січня, 2025 п'ятниця
19:41
Світ терористи ХАМАС

ХАМАС назвав імена чотирьох ізраїльських заручниць, які будуть звільнені в суботу, 25 січня, в рамках угоди про перемир'я з Ізраїлем

Зміст

Про це інформує BBC.

Це військові Каріна Ар'єв, Даніелла Гільбоа, Наама Леві та Лірі Албаг. Натомість Ізраїль звільнить 180 палестинських в'язнів, яких наразі утримують в ізраїльських в'язницях.

Усі чотири жінки були захоплені на військовій базі Нахаль Оз, яка була атакована бойовиками ХАМАС. Вони входили до складу підрозділу, відповідального за безпеку на кордоні між Ізраїлем і Газою.

Цей обмін стане другим від початку дії перемир'я, яке набуло чинності минулої неділі. Під час першого обміну ХАМАС звільнив трьох заручниць в обмін на 90 ув'язнених.

Очікується, що ХАМАС також надасть інформацію про ще 26 заручників, які мають бути звільнені впродовж наступних п'яти тижнів. Серед них є родина Бібас, включаючи двох батьків і двох дітей, один з яких, Кфір, мав лише 10 місяців, коли потрапив у полон, і вважається наймолодшим заручником.

  • 19 січня набула чинності угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. У межах домовленостей терористичне угруповання передало список заручників, яких мали звільнити у перший день. Перемир'я передбачає припинення бойових дій, надсилання допомоги до Гази та звільнення 33 із майже 100 ізраїльських та іноземних заручників протягом шеститижневого першого етапу в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів, яких утримують в ізраїльських в'язницях.
  • Того ж дня ХАМАС повернув трьох ізраїльських заручниць — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер — Міжнародному комітету Червоного Хреста. Обмін відбувся в районі коридору Нецарім. Натомість Ізраїль повернув 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди про перемир'я.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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