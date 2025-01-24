ХАМАС назвав імена чотирьох заручниць, які будуть звільнені в рамках угоди про перемир'я з Ізраїлем

Про це інформує BBC.

Це військові Каріна Ар'єв, Даніелла Гільбоа, Наама Леві та Лірі Албаг. Натомість Ізраїль звільнить 180 палестинських в'язнів, яких наразі утримують в ізраїльських в'язницях.

Усі чотири жінки були захоплені на військовій базі Нахаль Оз, яка була атакована бойовиками ХАМАС. Вони входили до складу підрозділу, відповідального за безпеку на кордоні між Ізраїлем і Газою.

Цей обмін стане другим від початку дії перемир'я, яке набуло чинності минулої неділі. Під час першого обміну ХАМАС звільнив трьох заручниць в обмін на 90 ув'язнених.

Очікується, що ХАМАС також надасть інформацію про ще 26 заручників, які мають бути звільнені впродовж наступних п'яти тижнів. Серед них є родина Бібас, включаючи двох батьків і двох дітей, один з яких, Кфір, мав лише 10 місяців, коли потрапив у полон, і вважається наймолодшим заручником.