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Ексклюзив

Це затягування часу: політолог Рейтерович про реакцію Кремля на ультиматум Трампа

Ірена Моляр
24 січня, 2025 п'ятниця
21:42
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку", вважає, що в Кремлі немає чіткого розуміння, як треба відповідати на заяви Дональда Трампа

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Всі заяви, які ми почули від Путіна, Пєскова, Лаврова та його заступника, який також коментував можливість перемовин зі Сполученими Штатами, - це все затягування часу. Видається, що в Росії, по-перше, немає якоїсь офіційної відповіді, реакції на ультиматум, хоч і в дещо гібридній формі, який висунув Трамп. По-друге, Путін та його найближче оточення реально розуміють, що у Трампа є політична воля, щоб використати можливості та сильно вдарити по РФ. До речі, Трамп теж про це прямо сказав, і не один раз. Третій момент – спроба розіграти нехитру, примітивну, банальну партію "добрий-поганий поліціянт",- прокоментував Ігор Рейтерович.

На його думку, "поганими поліціянтами" виступають Лавров та його перший заступник. Ще є третій варіант у цій партії, що розігрується, - "дурник", яким є Пєсков. А от "добрий поліціянт" – Путін, який виходить і говорить про готовність підняти слухавку, нахабно підкреслюючи, що Трамп має першим зателефонувати. І на такому тлі Путін буде розігрувати роль "адекватнішого" за своє оточення, бо не відмовляється від можливих перемовин.

"Я б звернув увагу в заяві Путіна на одній важливій складовій – він згадав Україну, говорячи, що ніколи не відмовлявся від переговорів з Києвом, але є указ в Україні, який не дозволяє спілкуватися з Росією. Звичайно, тут є примітивна маніпуляція, бо указ не стосується заборони перемовин з РФ, адже там говориться про заборону перемовин з Путіним, а це різні речі. І те, що про це згадав Путін, - важливий меседж, який говорить, що він та його найближче оточення, мабуть, змушені визнати, що не вийде просто зустрітися з Трампом та вирішити всі питання, не вийде на двох розписати якусь нову світову модель. Путіну доведеться мати справи з Україною, яка буде на одному боці з США", - зауважив політолог.

Рейтерович резюмував, що такий "пінг-понг" ще буде продовжуватися. А якщо навіть і відбудеться якийсь дзвінок з Білого дому, Росія все одно буде тягнути час, бо в Кремлі немає чіткого розуміння, як треба відповідати. Крім того, Росія буде тестувати, що є тими "червоними лініями", які США не готові будуть переступити за будь-яких обставин.

  • Дональд Трамп 22 січня закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
  • 23 січня під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним, аби "закінчити цю війну".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Сергій Лавров
Дмитро Пєсков
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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