Переговори про вступ України до ЄС: Єврорада отримала перший скринінговий звіт

Відповідну інформацію за запитом агентства "Інтерфакс-Україна" надали в Європейській комісії.

Звіт надіслали 16 січня.

Переговори про вступ до ЄС розбито на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів, які відкривають почергово залежно від прогресу країни-кандидата у їхньому виконанні.

Скринінговий звіт обговорюватимуть із державами-членами у Єврораді.

"Щойно Рада погодиться з тим, що початкові контрольні показники для цього кластера виконано, і країни представили свою позицію на переговорах, а ЄС погодив свою позицію на переговорах, організовується Міжурядова конференція, на якій обидві країни офіційно відкривають кластер на переговорах", - уточнили в Єврокомісії.

Там додали, що Україна проходить двосторонній процес перевірки, який має завершитися до осені 2025 року. За умови виконання необхідних умов переговори щодо кластерів, зокрема "Основ", почнуться теж цьогоріч.

У фон дер Ляєн підкреслили, що розширення ЄС залишається пріоритетом.

"ЄС розпочав переговори про вступ з Україною в червні 2024 року. Це визнання рішучості України просуватися вперед у своєму вступі до ЄС і проводити перетворювальні реформи, попри агресивну війну Росії, яка триває. Україна впевнено рухається до вступу в ЄС", — наголосили в Єврокомісії.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.

30 жовтня Європейська комісія повідомила, що готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

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