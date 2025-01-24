У Давосі показали блокнот "Уроки стійкості" - перший, створений у друкарні "Фактор-Друк" після її відновлення

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко презентувала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі поліграфічну продукцію найбільшої в Україні друкарні "Фактор-Друк" — блокнот "Уроки стійкості" з історіями українських підприємців. До вторгнення "Фактор-Друк" був поліграфічним підприємством повного циклу, та донедавна через знищення частини обладнання компанія могла виконувати лише частину процесів.

"Уроки стійкості" — це один з перших продуктів, які друкарня виготовила повністю власними силами на обладнанні, відновленому після російського обстрілу.

На сторінках блокнота містяться десять історій підприємців, які пройшли через релокацію та знищення. Це історії тих, хто відновив свій бізнес, вклав значні інвестиції у нові спроможності чи працює поблизу лінії фронту — у Краматорську, Покровську, Нікополі тощо.

"Цей блокнот є наочним прикладом стійкості українського бізнесу. У травні минулого року ми із величезним болем спостерігали, як внаслідок російської ракетної атаки догорають книги на найбільшій друкарні України "Фактор-Друк". Частина її виробничих приміщень була зруйнована вщент. Друк підручників, культових книжок зупинився. А вже сьогодні ми тримаємо в руках продукцію, яка на 100% виготовлена "Фактор-Друком" навіть попри те, що паралельно іще триває відновлення друкарні", — зазначила Юлія Свириденко під час форуму.

За її словами, після ракетних обстрілів з боку Росії вся країна об’єдналася навколо підтримки друкарні й видавництва Vivat, які входять до групи компаній "Фактор".

Значний внесок у відновлення роботи підприємства зробив філантроп Говард Баффет.

Наповнення книги, яку отримали учасники Всесвітнього економічного форуму, розповідає історії компаній "Інтерпайп Нікотью", які працюють у Нікополі, "Д Лайт", які релокувалися із Харківщини, UBC Group, які теж переїхали із Харківщини, Delta Food, які переїхали із Гуляйполя, Ecosoft, що пережив знищення на початку вторгнення, "Крамтехцентр", який працює у Краматорську, Kronospan, який є одним з найбільших інвесторів в економіку України, відкриваючи нові виробничі потужності під час повномасштабного вторгнення, "Імпексмаш", які відновилися після знищення. Тут також історія ливарно-механізованого заводу, який донедавна працював у Покровську.

Візуалізацію історій бізнесів виконав ілюстратор Іван Купібіда, а верстку - дизайнерка Марта Погожай.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня 2024 року, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-Друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-Друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-Друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні в Харкові.

Після влучання російської ракети у харківській типографії "Фактор-Друк" станом на вересень розібрали завали, частково відремонтували приміщення та запустили нове обладнання.

