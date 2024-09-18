Зруйнована ракетним ударом РФ друкарня "Фактор-Друк" у Харкові частково відновила роботу

Про це йдеться в сюжеті радіо "Свобода".

Після того, як 23 травня злочинна армія Росії завдала ракетного удару по Харкову, поціливши у типографію "Фактор-Друк", до холдингу якої входять видавництво та книгарні Vivat, тут уже масово друкують підручники до нового навчального року та набирають на роботу нових співробітників.

Після ракетного удару тут уже розібрали завали, частково відремонтували приміщення та запустили нове обладнання. Проте поки що працювати виробництвом повного циклу - від проєкту до обкладинки - тут ще не можуть.

"Зараз поки що основне, що ми можемо, – це друкувати. Ми друкували "Історію України", "Всесвітню історію", "Фізику", "Мистецтво", взагалі багато підручників. До цього був 7 клас, а зараз ми друкуємо 1-2 клас", – розповіла генеральна директорка друкарні Тетяна Гринюк.

Надруковані книжки передають іншим друкарням, аби на них зробили обкладинки та передали у магазини та школи. За словами Гринюк, у палітурному цеху, який був повністю знищений ударом, уже провели демонтажні та монтажні роботи, відновили дах, стелю та стіни. Відремонтовані машини наразі розташували в частині цеху, яка вціліла.

Гринюк уточнила, що збитки від російського удару наразі оцінюються в 10 млн євро.

"Але це ще не все. Бо ми ще рахуємо, ще знаходимо те, що ми втратили. Тому збитки будуть ще більші, – уточнила вона і додала: - Ми втратили і машини, і людей. Тому вчити було і нікому, і ні на чому".

Нових працівників навчали й стажували колеги з інших друкарень.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-Друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-Друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-Друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні в Харкові.