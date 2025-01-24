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Малює і потроху ходить: дружина розповіла про стан оператора Reuters Любиша-Кірдея, постраждалого від удару РФ по Краматорську

Дар'я Тарасова
24 січня, 2025 п'ятниця
16:48
Суспільство Іван Любиш-Кірдей

Оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей, який був поранений під час удару РФ по готелю в Краматорську, місяць був у комі та залишався в реанімації, уже почав виходити на вулицю

Зміст

Про це повідомила його дружина Марія Семенченко у Facebook.

Оператор агентства новин Reuters Іван Любиш-Кірдей, який 24 серпня 2024 року внаслідок удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську дістав важкі поранення, почувається краще.

"Рівно п'ять місяців тому в готель "Сапфір" у Краматорську росіяни запустили "іскандер". Іван тоді був на межі, жодних прогнозів. І ось минули нескінченні 154 дні, й Іван вже потроху ходить з опорою коридором і навіть виходить на вулицю на 10 хвилин, пише повідомлення в месенджері, трохи малює, трохи грає на баяні й уже пробує читати. Багато що згадав, багато що згадує, дуже хоче на роботу і знімати відео, а ще дуже хоче знову наварити борщу і запросити друзів", - написала Семенченко.

Вона подякувала лікарям, а також друзям і колегам за підтримку. Марія Семенченко відзначила й надзусилля самого Івана.

"Через біль і сумніви. Пишаюся так, що і слів не підібрати. Захоплююсь і дуже вірю. А ще дужче чекаємо з Санькою на Івана вдома. Чекатимемо стільки, скільки треба, і будемо поруч", - додала вона.

Фото: Марія Семенченко/ facebook

  • У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
  • Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
  • Увечері 26 серпня стало відомо, що кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей.
  • Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти.
  • 23 вересня оператор інформагенції Reuters Іван Любиш-Кірдей вийшов із коми та був відключений від апарата штучної вентиляції легень. Однак тоді він був без свідомості.
  • 3 жовтня Любиш-Кірдей прийшов до тями й заговорив. 
Теги:
Новини
Культура
Україна
журналісти
російська армія
Краматорськ
ракетний удар
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