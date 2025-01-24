Малює і потроху ходить: дружина розповіла про стан оператора Reuters Любиша-Кірдея, постраждалого від удару РФ по Краматорську

Про це повідомила його дружина Марія Семенченко у Facebook.

Оператор агентства новин Reuters Іван Любиш-Кірдей, який 24 серпня 2024 року внаслідок удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську дістав важкі поранення, почувається краще.

"Рівно п'ять місяців тому в готель "Сапфір" у Краматорську росіяни запустили "іскандер". Іван тоді був на межі, жодних прогнозів. І ось минули нескінченні 154 дні, й Іван вже потроху ходить з опорою коридором і навіть виходить на вулицю на 10 хвилин, пише повідомлення в месенджері, трохи малює, трохи грає на баяні й уже пробує читати. Багато що згадав, багато що згадує, дуже хоче на роботу і знімати відео, а ще дуже хоче знову наварити борщу і запросити друзів", - написала Семенченко.

Вона подякувала лікарям, а також друзям і колегам за підтримку. Марія Семенченко відзначила й надзусилля самого Івана.

"Через біль і сумніви. Пишаюся так, що і слів не підібрати. Захоплююсь і дуже вірю. А ще дужче чекаємо з Санькою на Івана вдома. Чекатимемо стільки, скільки треба, і будемо поруч", - додала вона.

Фото: Марія Семенченко/ facebook