Малює і потроху ходить: дружина розповіла про стан оператора Reuters Любиша-Кірдея, постраждалого від удару РФ по Краматорську
Оператор Reuters Іван Любиш-Кірдей, який був поранений під час удару РФ по готелю в Краматорську, місяць був у комі та залишався в реанімації, уже почав виходити на вулицю
Про це повідомила його дружина Марія Семенченко у Facebook.
Оператор агентства новин Reuters Іван Любиш-Кірдей, який 24 серпня 2024 року внаслідок удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську дістав важкі поранення, почувається краще.
"Рівно п'ять місяців тому в готель "Сапфір" у Краматорську росіяни запустили "іскандер". Іван тоді був на межі, жодних прогнозів. І ось минули нескінченні 154 дні, й Іван вже потроху ходить з опорою коридором і навіть виходить на вулицю на 10 хвилин, пише повідомлення в месенджері, трохи малює, трохи грає на баяні й уже пробує читати. Багато що згадав, багато що згадує, дуже хоче на роботу і знімати відео, а ще дуже хоче знову наварити борщу і запросити друзів", - написала Семенченко.
Вона подякувала лікарям, а також друзям і колегам за підтримку. Марія Семенченко відзначила й надзусилля самого Івана.
"Через біль і сумніви. Пишаюся так, що і слів не підібрати. Захоплююсь і дуже вірю. А ще дужче чекаємо з Санькою на Івана вдома. Чекатимемо стільки, скільки треба, і будемо поруч", - додала вона.
Фото: Марія Семенченко/ facebook
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
- Увечері 26 серпня стало відомо, що кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей.
- Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти.
- 23 вересня оператор інформагенції Reuters Іван Любиш-Кірдей вийшов із коми та був відключений від апарата штучної вентиляції легень. Однак тоді він був без свідомості.
- 3 жовтня Любиш-Кірдей прийшов до тями й заговорив.
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