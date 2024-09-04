Атака РФ на готель із журналістами в Краматорську: слідство розглядає версію цілеспрямованого удару

Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Прокурорами та органами досудового розслідування направлено відповідні запити до окремих установ: відповіді на них допоможуть нам дізнатися можливе місце запуску ракети, напрямок її руху та траєкторію. Ці дані допоможуть нам вирахувати, хто саме здійснив цю атаку по мирному населенню. Одна з версій слідства – це була цілеспрямована атака по будівлі готелю", - сказала вона.

За її словами, попередні дані спеціалістів-вибухотехніків свідчать про застосування окупантами балістичної ракети "Іскандер-М". Зараз триває судова вибухотехнічна експертиза фрагментів ракети.

Також Анастасія Мєдвєдєва прокоментувала імовірність коригування удару по готелю.

"Наразі всю цю інформацію перевіряють. Органи досудового розслідування намагаються дізнатися цю інформацію. Проводиться досудове розслідування, і після його завершення ми вже можемо говорити про якісь результати та казати, чи були так звані навідники вогню", - резюмувала представниця прокуратури.