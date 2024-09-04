Атака РФ на готель із журналістами в Краматорську: слідство розглядає версію цілеспрямованого удару
Російські окупаційні війська могли цілеспрямовано атакувати в ніч на 25 серпня будівлю готелю "Сапфір" у Краматорську, де проживали іноземні журналісти
Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
"Прокурорами та органами досудового розслідування направлено відповідні запити до окремих установ: відповіді на них допоможуть нам дізнатися можливе місце запуску ракети, напрямок її руху та траєкторію. Ці дані допоможуть нам вирахувати, хто саме здійснив цю атаку по мирному населенню. Одна з версій слідства – це була цілеспрямована атака по будівлі готелю", - сказала вона.
За її словами, попередні дані спеціалістів-вибухотехніків свідчать про застосування окупантами балістичної ракети "Іскандер-М". Зараз триває судова вибухотехнічна експертиза фрагментів ракети.
Також Анастасія Мєдвєдєва прокоментувала імовірність коригування удару по готелю.
"Наразі всю цю інформацію перевіряють. Органи досудового розслідування намагаються дізнатися цю інформацію. Проводиться досудове розслідування, і після його завершення ми вже можемо говорити про якісь результати та казати, чи були так звані навідники вогню", - резюмувала представниця прокуратури.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters.
- Увечері 26 серпня стало відомо, що кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей.
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