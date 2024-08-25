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РФ атакувала готель у Краматорську: постраждали журналісти з України, США та Британії

Ксенія Золотова
25 серпня, 2024 неділя
08:26
Війна з Росією

У ніч на 25 серпня російська армія вдарила по Краматорську, влучивши у готель. Відомо про трьох постраждалих журналістів з України, США та Британії, один з яких ще перебуває під завалами

Зміст

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - написав він.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

  • Під час ворожої атаки 24 серпня на Степногірськ Запорізької області поранені троє співробітників ДСНС.
Теги:
Україна
Росія
журналісти
російська армія
Краматорськ
Донеччина
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