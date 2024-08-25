РФ атакувала готель у Краматорську: постраждали журналісти з України, США та Британії

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - написав він.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.