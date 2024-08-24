У Степногірську на Запоріжжі поранено трьох рятувальників внаслідок російської атаки
Під час ворожої атаки 24 серпня на Степногірськ Запорізької області поранені троє співробітників ДСНС
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
За його словами, окупанти вдарили по Степногірську артилерією. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє рятувальників.
Пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, сталося займання. Пожежу приборкує підрозділ ДСНС.
- 24 серпня на Сумщині окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних, в результати чого загинуло подружжя. Без батьків залишилися маленькі діти.
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