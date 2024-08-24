На День Незалежності росіяни вбили молоде подружжя на Сумщині
24 серпня на Сумщині окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних, в результаты чого загинуло подружжя. Без батьків залишилися маленькі діти
Про це повідомляє Сумська облпрокуратура.
За даними слідства, 24 серпня близько 08:00 год росіяни безпілотником атакували цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Кіпті - Глухів - Бачівськ".
Унаслідок атаки окупантів загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина, які їхали в зазначеній автівці.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Місцеве видання "Кордон.Медіа" додало, що атака сталася в Есманьській громаді, а росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку.
Як повідомив Кордон.Медіа селищний голова Сергій Мінаков подружжя звали Олександр та Наталія. Без батьків залишилися маленькі діти.
- Вранці 24 серпня російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули і ще 5 поранені.
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