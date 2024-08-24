На День Незалежності росіяни вбили молоде подружжя на Сумщині

Про це повідомляє Сумська облпрокуратура.

За даними слідства, 24 серпня близько 08:00 год росіяни безпілотником атакували цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Кіпті - Глухів - Бачівськ".

Унаслідок атаки окупантів загинув 35-річний чоловік та його 34-річна дружина, які їхали в зазначеній автівці.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Місцеве видання "Кордон.Медіа" додало, що атака сталася в Есманьській громаді, а росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку.

Як повідомив Кордон.Медіа селищний голова Сергій Мінаков подружжя звали Олександр та Наталія. Без батьків залишилися маленькі діти.