РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині: щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені
Вранці 24 серпня російська армія обстріляла Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки", - написав він.
За його словами, росіяни завдали по місту чергового удару зранку 24 серпня — влучили по Лівобережжю.
Медики надали пораненим необхідну першу допомогу та доправили їх до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група.
- У суботу, 24 серпня, внаслідок обстрілів російськими військовими Херсону та району загинули двоє цивільних, а також є поранені, серед яких є дитина 2023 року народження.
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