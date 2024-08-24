РФ вдарила по Костянтинівці на Донеччині: щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки", - написав він.

За його словами, росіяни завдали по місту чергового удару зранку 24 серпня — влучили по Лівобережжю.

Медики надали пораненим необхідну першу допомогу та доправили їх до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група.