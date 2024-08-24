Росіяни обстріляли з мінометів Херсон та район: є загибла та поранений
Вранці суботи, 24 серпня, внаслідок мінометного обстрілу російськими військовими у Херсоні загинула цивільна жінка, а також у Херсонському районі був поранений чоловік
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 24 серпня близько 02:50 російські військові здійснили мінометний обстріл Херсона.
Травми, несумісні із життям, отримала 62-річну жінку, яка перебувала вдома.
Також через ранковий обстріл Антонівки травмовано 63- річного місцевого жителя.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
- Удень 23 серпня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Торецька та атакувала авіабомбою Курахове Донецької області.
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