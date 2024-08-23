Окупанти атакували Торецьк і Курахове: є поранені

Про це речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва повідомила в коментарі "Українській правді".

Так, унаслідок артобстрілу Торецька осколкового поранення ноги зазнав 63-річний чоловік.

Водночас унаслідок влучання авіабомби по центру Курахового травми отримали дві жінки: 22-річна та 61-річна. У потерпілих діагностували садна та різані рани. Їм надали медичну допомогу.

Своєю чергою начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун уточнив, що окупанти поцілили по спортивному комплексу.

"Ворог продовжує нищити наше місто. Сьогодні після опівдня завдав підступного авіаційного удару по центру міста Курахове. Пряме влучання в СК "Олімпійський". Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки, будівлі та торговий центр міста. Поранено двоє людей", - написав він.

Чиновник закликав містян евакуюватися в більш безпечні регіони України.

За фактами обстрілів Донеччини відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).