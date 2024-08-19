Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних
У понеділок, 19 серпня, російські загарбники вчергове атакували населені пункти Донецької області. Від обстрілів Торецька та селища Зарічного загинули четверо людей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що спочатку окупанти завдали чергового удару по місту Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію.
Внаслідок важкого осколкового поранення у власному дворі загинула жінка.
Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської громади. Боєприпас влучив по приватному сектору.
Травми, несумісні з життям, отримали троє людей. Наразі тип озброєння встановлюється.
- Тим часом з Покровської громади Донецької області розпочали примусово евакуйовувати сім'ї з дітьми, які досі залишалися там.
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