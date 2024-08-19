Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що спочатку окупанти завдали чергового удару по місту Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію.

Внаслідок важкого осколкового поранення у власному дворі загинула жінка.

Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської громади. Боєприпас влучив по приватному сектору.



Травми, несумісні з життям, отримали троє людей. Наразі тип озброєння встановлюється.