На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з Покровської громади
У понеділок, 19 серпня, з Покровської громади Донецької області розпочали примусово евакуйовувати сім'ї з дітьми, які досі залишалися там
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у прифронтовому регіоні досі живуть понад 53 тисячі людей, зокрема майже 4 тисячі дітей.
Філашкін наголосив, що за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином.
Відповідне рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з населених пунктів громади ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС.
Зокрема, йдеться про евакуацію з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.
"Безпека дітей - це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію - необхідне і неминуче", - підкреслив голова ОВА.
- Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк раніше заявив, що в жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію.
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