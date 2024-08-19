На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з Покровської громади

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у прифронтовому регіоні досі живуть понад 53 тисячі людей, зокрема майже 4 тисячі дітей.

Філашкін наголосив, що за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином.

Відповідне рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з населених пунктів громади ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС.

Зокрема, йдеться про евакуацію з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

"Безпека дітей - це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію - необхідне і неминуче", - підкреслив голова ОВА.