У Покровській МВА назвали оптимальні терміни для евакуації людей

Про це сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, темпи евакуації збільшилися – щодня виїжджає 500-600 людей.

Добряк також прогнозує, що цього тижня в місті запровадять примусову евакуацію дітей.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", - сказав начальник МВА.

За його словами, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська власним транспортом.

"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", - додав Добряк.

Враховуючи терміни просування армії РФ, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, припускає місцева влада і закликає людей виїхати вже.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що за тиждень там буде згортатися потихеньку", – розповів Добряк.