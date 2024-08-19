У Покровській МВА назвали оптимальні терміни для евакуації людей
У жителів Покровська Донецької області є максимум два тижні на евакуацію. До міста наближається фронт
Про це сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в коментарі Радіо Свобода.
За його словами, темпи евакуації збільшилися – щодня виїжджає 500-600 людей.
Добряк також прогнозує, що цього тижня в місті запровадять примусову евакуацію дітей.
"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", - сказав начальник МВА.
За його словами, приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська власним транспортом.
"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", - додав Добряк.
Враховуючи терміни просування армії РФ, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, припускає місцева влада і закликає людей виїхати вже.
"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що за тиждень там буде згортатися потихеньку", – розповів Добряк.
- 18 серпня віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала цивільних українців евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області.
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