Верещук закликала цивільних евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового

Про це вона написала у Telegram.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове", - йдеться у повідомленні.

За її словами, "перебування там заважає працювати Силам оборони".

"Також розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади - всі ми допоможемо", - додала Верещук.