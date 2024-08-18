Верещук закликала цивільних евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового
Віцепрем’єрка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала цивільних українців евакуюватися з Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області
Про це вона написала у Telegram.
"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове", - йдеться у повідомленні.
За її словами, "перебування там заважає працювати Силам оборони".
"Також розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади - всі ми допоможемо", - додала Верещук.
- У двох прифронтових містах Донецької області - Мирнограді й Селидовому - з понеділка, 19 серпня, діятиме новий час комендантської години.
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